В матче 17-го тура МЛС Интер Майами уступил Атланте Юнайтед (1:3). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 17-й тур

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 13

Голы: Месси, 62 – Лобжанидзе, 44, 59, Тиаре, 73

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Интер Майами неожиданно проиграл на своем поле одному из аутсайдеров Восточной конференции – Атланте Юнайтед. Уже на 10-й минуте Кривцов в падении спас "цапель" от гола после мощного удара соперника. Атланта, несмотря на свое место в турнирной таблице, выглядела острее и в конце первого тайма все-таки вышла вперед – чудо-гол под перекладину удался грузинскому легионеру Саби Лобжанидже.

После перерыва воспитанник Динамо Тбилиси оформил дубль – сместившись с правого фланга ближе к центру он закрутил под дальнюю штангу. Вскоре Месси возродил интригу, разрядив свою пушку из-за пределов штрафной – болельщики даже увидели салют над стадионом после гола аргентинца. Но за 15 минут до завершения встречи Тиаре в очередной раз огорчил болельщиков хозяев, поставив жирную точку в матче.

Поражение оставило Интер на первой строчке Восточной конференции, ведь Цинциннатти, который дышит майамцам в спину, также потерпел фиаско в домашнем матче с Нэшвиллом (0:2) – форвард Шахтера Кевин Келси провел на поле весь матч, но отличиться голом не сумел.

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