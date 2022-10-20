Ювентус направил своих скаутов на матч Валенсия – Севилья (1:1) для наблюдения за вратарем "лос чес" и сборной Грузии Гиоргием Мамардашвили. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Нереализованный пенальти на 90+12-й минуте в видеообзоре матча Севилья – Валенсия – 1:1

Согласно источнику, руководство "старой синьоры" уже подыскивает замену Войцеху Щенсны, контракт которого истекает летом 2024 года. Согласно контракту, поляк зарабатывает в Турине 7 миллионов евро в год, тогда как туринский клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость.

22-летний Мамардашвили недавно продлил контракт с Валенсией до лета 2027 года.

Сообщается, что Ювентус также следит за выступлениями вратаря Аталанты Марко Карнесекки, который сейчас находится в аренде в Кремонезе.

Райо Вальекано на последних минутах спас ничью с Атлетико, Севилья в огненном матче разделила очки с Валенсией