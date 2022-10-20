Ювентус направив своїх скаутів на матч Валенсія – Севілья (1:1) для спостереження за воротарем "лос чес" та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нереалізований пенальті на 90+12-й хвилині у відеоогляді матчу Севілья – Валенсія – 1:1

Згідно з джерелом, керівництво "старої синьйори" вже підшукує заміну Войцехові Щенсни, контракт якого спливає влітку 2024 року. За контрактом поляк заробляє в Турині 7 мільйонів євро на рік, тоді як туринський клуб має намір розвантажити зарплатну відомість.

22-річний Мамардашвілі нещодавно продовжив контракт із Валенсією до літа 2027 року.

Повідомляється, що Ювентус також стежить за виступами воротаря Аталанти Марко Карнесеккі, який зараз перебуває в оренді у Кремонезе.

Райо Вальєкано на останніх хвилинах врятував нічию з Атлетіко, Севілья у вогняному матчі розділила очки з Валенсією