В матче 10 тура чемпионата Испании встречались Севилья и Валенсия. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Результативный матч между Севильей и Валенсией завершился поздним удалением и нереализованным пенальти.

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Эдинсон Кавани открыл счёт в дебюте встречи – уже на шестой минуте. Когда казалось, что Валенсия доведёт игру до победы, за четыре минуты до конца основного времени Эрик Ламела забил в ответ. Тогда Валенсия и бросилась вперёд вырывать победу.

По итогам одной из атак в самом конце встречи гости заработали пенальти, а соперник – удаление. Но на двенадцатой компенсированной минуте левый защитник Валенсии Хосе Гайя не смог переиграть Яссина Буну с 11-метровой отметки...

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