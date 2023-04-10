Скандальный судья, ударивший игрока Ливерпуля, узнал свой приговор
FA открыл расследование инцидента с участием помощника арбитра и защитника Ливерпуля Эндрю Робертсона
Во время матча Арсенала и Ливерпуля произошел ужасающий случай. Лайнсмен Константин Хацидакис ударил локтем защитника "красных" Эндрю Робертсона.
Арбитр ударил Ливерпуля в перерыве матча с Арсеналом - видео скандала
Как сообщает Mirror, орган профессионального судейства Англии начал расследовать этот инцидент и отстранил лайнсмена от работы. Арбитра Константин Хацидакис не будут назначать на матчи каких-либо соревнований в Англии, пока дело не будет рассмотрено.
Напомним, что после того как главный арбитр матча дал свисток на перерыв. Робертсон подошел к лайнсмену, чтобы опротестовать какое-то решение. Судья отмахнулся от игрока. Этот эпизод был зафиксирован камерами.
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