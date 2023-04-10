Во время матча Арсенала и Ливерпуля произошел ужасающий случай. Лайнсмен Константин Хацидакис ударил локтем защитника "красных" Эндрю Робертсона.

Арбитр ударил Ливерпуля в перерыве матча с Арсеналом - видео скандала

Как сообщает Mirror, орган профессионального судейства Англии начал расследовать этот инцидент и отстранил лайнсмена от работы. Арбитра Константин Хацидакис не будут назначать на матчи каких-либо соревнований в Англии, пока дело не будет рассмотрено.

PGMOL Statement: “PGMOL will not be appointing Constantine Hatzidakis to fixtures in any of the competition it serves whilst The FA investigates the incident involving the assistant referee and Liverpool defender Andrew Robertson at Anfield.” — paul joyce (@_pauljoyce) April 10, 2023

Напомним, что после того как главный арбитр матча дал свисток на перерыв. Робертсон подошел к лайнсмену, чтобы опротестовать какое-то решение. Судья отмахнулся от игрока. Этот эпизод был зафиксирован камерами.

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