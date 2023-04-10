Під час матчу Арсенала та Ліверпуля стався приголомшливий випадок. Лайнсмен Константін Хацидакіс вдарив ліктем захисника "червоних" Ендрю Робертсона.

Арбітр вдарив гравця Ліверпуля в перерві матчу з Арсеналом – відео скандалу

Як повідомляє Mirror, орган професійного суддівства Англії почав розслідувати цей інцидент та відсторонив лайнсмена від роботи. Арбітра Константін Хацидакіс не призначатимуть на матчі будь-яких змагань в Англії поки справу не буде розглянуто.

PGMOL Statement: “PGMOL will not be appointing Constantine Hatzidakis to fixtures in any of the competition it serves whilst The FA investigates the incident involving the assistant referee and Liverpool defender Andrew Robertson at Anfield.” — paul joyce (@_pauljoyce) April 10, 2023

Нагадаємо, що після того, як головний арбітр матчу дав свисток на перерву. Робертсон підійшов до лайнсмена, щоб опротестувати якесь рішення. Суддя відмахнувся від гравця. Цей епізод зафіксували камери.

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