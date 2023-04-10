Скандальний суддя, який вдарив гравця Ліверпуля, дізнався свій вирок
FA відкрив розслідування інциденту за участю помічника арбітра та захисника Ліверпуля Ендрю Робертсона
Під час матчу Арсенала та Ліверпуля стався приголомшливий випадок. Лайнсмен Константін Хацидакіс вдарив ліктем захисника "червоних" Ендрю Робертсона.
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Як повідомляє Mirror, орган професійного суддівства Англії почав розслідувати цей інцидент та відсторонив лайнсмена від роботи. Арбітра Константін Хацидакіс не призначатимуть на матчі будь-яких змагань в Англії поки справу не буде розглянуто.
Нагадаємо, що після того, як головний арбітр матчу дав свисток на перерву. Робертсон підійшов до лайнсмена, щоб опротестувати якесь рішення. Суддя відмахнувся від гравця. Цей епізод зафіксували камери.
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