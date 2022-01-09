Форвард Фіорентини Олександр Кокорін вписав своє ім'я в історію італійського футболу. Щоправда, не зовсім так, як планував.

В Італії назвали лауреатів традиційної щорічної премії Calciobidone ("Футбольна урна"). У номінації "Посміховисько року" (Jolly в оригіналі) переміг нападник Фіорентини Олександр Кокорін, який набрав більше 53% голосів і випередив найближчого переслідувача (Адріена Рабйо з Ювентуса) на 30%.

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Раніше цю "нагороду" отримували, зокрема, Дуглас Коста, Кшиштоф Пйонтек і Фернандо Торрес. Весь перелік номінантів можна переглянути на сайті.

Російський форвард перебрався у Фіорентину в січні 2021-го за 4,5 млн євро. За цей час зіграв аж 9 офіційних матчів (195 хвилин), у яких не відзначився жодною результативною дією. Раніше 30-річний Кокорін виступав за Динамо Москва, Зеніт, Сочі та Спартак, а також відсидів майже рік у в'язниці за побиття людей, вчинене групою осіб.

"Почесним" володарем основної нагороди як найбільший провал 2021 року став півзахисник Аарон Ремзі, який близький до відходу з Ювентуса вже в поточне трансферне вікно.

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