Львов и Ингулец расписали голевую ничью в 12-м туре Премьер-лиги. Смотрите видео голов и интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Львов и Ингулец начали агрессивно, но не слишком интересно. Игра обострилась под занавес первой 45-минутки, когда команда из Петрового забила, но судья поспешил свистнуть пенальти за игру рукой Кравчука. "11-метровый" реализовал Бартулович, а Львов отыгрался за несколько мгновений.

Львов удержал ничью с Ингульцом в матче с двумя удалениями "горожан" и отменённым чистым голом петровцев

На 74 минуте арбитр не засчитал чистый мяч Коваленко в ворота "горожан" – финальный свисток зафиксировал боевые 1:1. Львов остался на предпоследней строчке в турнирной таблице с 8 очками, Ингулец набрал 11 баллов и расположился десятым.