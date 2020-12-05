Ингулец тур назад одержал первую победу в сезоне. Она могла стать и последней в этом году, ведь впереди у петровцев матч с Шахтером – впрочем, сделать статистику привлекательнее мог выезд во Львов. "Горожане" под руководством Виталия Шумского переиграли Ворсклу и Десну, но неделю назад без шансов сгорели Мариуполю в родных стенах. Словом, шансы на победу у гостей были приличными.

Арбитр отменил гол Ингульца и назначил пенальти – Бартулович спас рефери от скандала

В первом тайме особо интересных эпизодов долгое время не возникало. Команды сосредоточились на контактной борьбе, поэтому на поле хватало матюков и жёлтых карточек, но не моментов. Впрочем, Ингулец превосходил в активности, удерживяа мяч 61% игрового времени и периодически обостряя игру – например, на 22-й минуте Михоуби едва не получил красную карточку за фол последней надежды против Ситчинавы, а Бартулович со штрафного метров с 20-ти пробил мимо дальней штанги. Мимо неё же на 31-й минуте стрелял Балан, замыкая передачу от Кучеренко.

В конце концов, активность петровцев принесла плоды на 41-й минуте: Мкомола принял мяч в центре штрафной и выстрелил по воротам, попав в руку Кравчуку – от неё сфера залетела в сетку, но арбитр Ярослав Козик поспешил свистнуть пенальти. От скандала его спас Бартулович, который реализовал "11-метровый", однако уже в компенсированное время Львов неожиданно сравнял – это Сабино у ворот ворот Шуста спокойно принял подачу Чирьяка, выстрелив в дальний угол. 1:1!

Во втором тайме опасных моментов возникало ещё меньше. Ингулец продолжал владеть инициативой, но Львов едва не вырвался вперёд с углового на 64-й минуте – Чирьяк умудрился закрутить подачу под перекладину, однако Шуст спас гостей. Петровцы ответили аж на 74-й минуте голом Коваленко после скидки Ситчинавы на дальнюю штангу, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Повтор показал абсурдность этого решения.

В эндшпиле встречи Львов умудрился остаться вдевятером – это Грисьо и Шина получили по второй жёлтой карточке на 79-й и 87-й минутах. Между этими эпизодами "горожане" могли выиграть матч в контратаке, однако в её завершении Нич из пределов штрафной пробил прямо в Шуста, а добивание Шины прошло мимо ворот. Ингулец мог наказать подачей на голову Кучеренко с ударом выше ворот, а уже в компенсированное время хозяев спас Костик – он парировал замыкания Павлова головой в упор, а потом ногой успел выбить мяч из-под Синегуба, не дав ему сыграть на добивании. Уже на последней секунде мог забивать Коваленко, но его выстрел метров с 14-ти прошел в сатиметрах от правой штанги.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Львов набрал восемь очков и остался на предпоследней позиции в турнирной таблице. Ингулец расписал восьмую ничью в сезоне и набрал 11 зачётных баллов, держась на десятой строчке.

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