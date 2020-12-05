Неординарний епізод трапився у матчі 12-го туру УПЛ між Львовом та Інгульцем.

Наприкінці першого тайму форвард Інгульця Мкомола отримав передачу з глибини та пробивав по воротах – після другої спроби м'яч влучив у руку захисника та залетів у ворота.

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Втім, арбітр взяття воріт скасував та призначив 11-метровий. Досвідчений Бартуловіч ударом у дев'ятку таки вивів свою команду вперед та трохи "захистив" арбітра Ярослава Козика від імовірного суддівського скандалу.

Зазначимо, що Інгулець на момент початку зустрічі посідав 10 сходинку, маючи в активі 10 очок.

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