Львів та Інгулець розписали гольову нічию в 12-му турі Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Львів та Інгулець розпочали агресивно, але не надто цікаво. Гра загострилась під завісу першої 45-хвилинки, коли команда з Петрового забила, але суддя поспішив свиснути пенальті за гру рукою Кравчука. "11-метровий" реалізував Бартуловіч, а Львів відігрався за кілька миттєвостей.

Львів втримав нічию з Інгульцем у матчі з двома вилученнями "містян" та скасованим чистим голом петровців

На 74 хвилині арбітр не зарахував чистий м'яч Коваленка у ворота "містян" – фінальний свисток зафіксував бойові 1:1. Львів залишився на передостанній сходинці в турнірній таблиці з 8 очками, Інгулець набрав 11 балів та розташувався десятим.