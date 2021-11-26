Мариуполь принимал Львов в рамках 16 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на Футбол 24.

Мариуполю удалось открыть счет в конце первого тайма, но арбитр отменил взятие ворот. Это сразу вызвало волну недовольства хозяев, ведь рефери свиснул о перерыве за секунду до гола.

Мариуполь – Львов: арбитр завершил тайм за секунду до гола приазовцев – назревает судейский скандал

После перерыва хозяева еще больше захватили инициативу, но реализация была лучше у гостей. Единственный гол Довгого решил судьбу поединка.

Победа позволила подняться Львову на 10-е место, Мариуполь остается на дне турнирной таблицы.

Львов одержал минимальную победу над Мариуполем в скандальном матче с отменённым голом