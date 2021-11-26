Второй круг УПЛ открывала встречу между Мариуполем и Львовом на стадионе имени Владимира Бойко. Азовцы подходили к этому поединку в статусе последней команды чемпионата, причём отставание от зоны переходных матчей составляло три очка. "Горожане" шли прямо над четвёркой аутсайдеров, но гандикап был минимальным – в случае поражения или ничьей подопечные Олега Дулуба могли опуститься вниз. Словом, оба коллектива должны были играть на победу.

Мариуполь – Львов: арбитр завершил тайм за секунду до гола приазовцев – назревает судейский скандал

До перерыва соперники демонстрировали равный и скучный футбол. В первые 20 минут несколько активнее работал Мариуполь, который мог открыть счёт в результате выстрелов с линии вратарской – на 13-й Шостак замыкал прострел Кащука (выше ворот), а на 19-й Стасюк головой пробил в руки голкиперу. Кроме того, можно вспомнить удар Мишнёва с отскока с правого угла штрафной. Ильющенков парировал.

Львов в этот период имел неплохое вбегание на левый край штрафной в исполнении Шины, однако после его выстрела Турбаевский поймал мяч. Гораздо более острый момент гости упустили на 34-й минуте, когда Шина выскочил из-за спин защитников, замкнув навес Якимца на вратарскую линию – Турбаевский перевёл сферу в штангу! Ещё через две минуты он поймал "круглого" после дальнего удара всё того же Шины.

Арбитр Александр Дердо компенсировал к первому тайму всего одну минуту, но практически вся она пошла на выдачу желтой карточки Шине за фол на фланге и подготовку стандарта. Свисток о возобновлении игры раздался аж на отметке 46:07, а ровно через семь секунд Мампасси забил красавец-гол – он поймал удачный отскок от соперника и с правого края штрафной попал в ближнюю девятку. Впрочем, взятие ворот не засчитали, ведь перед ударом Дердо дал свисток о завершении тайма. Это решение повлекло за собой скандал и раздачу предупреждений тренерскому штабу Мариуполя.

В начале второго тайма содержание игры не изменилось. Команды не имели преимущества друг над другом и создавали слишком мало, но Львов оставался более острым. Если Мариуполь в первые 15 минут имел только дальний выстрел Драмбаева по воробьям, то у "горожан" чуть не забил Довгий – Алексей на дальней штанге замкнул подачу от Якимца с левого фланга, но чуть-чуть не попал в створ!

Этот момент должен был насторожить подопечных Остапа Маркевича, ведь уже не впервые львовяне создавали опасные моменты после кроссов. Впрочем, хозяева выводов не сделали, за что и были наказаны: на 61-й минуте гости заработали стандарт, Политыло пробил в стенку, а мяч от неё полетел на левый край штрафной – оттуда забытый всеми Довгий выстрелил в дальний угол. 0:1! Львов вышел вперёд.

На этом креативный футбол "горожан" в матче завершился. Команда отошла на собственную половину, а на 76-й минуте перешла на схему с тремя центрбеками. Мариуполь завладел инициативой – впрочем, через 30 минут после пропущенного гола азовцы имели лишь несколько дальних неострых ударов и один реальный момент. Его на 75-й минуте запорол Вьюнник, замыкавший навес от Драмбаева с левого фланга. Ильющенков ошибся на выходе, однако Богдан головой не смог попасть в пустые ворота!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Олега Дулуба. Львов выиграл во втором матче подряд, набрал 16 очков и поднялся на десятую позицию в турнирной таблице. Мариуполь, имея всего 7 баллов, остался последним.

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