Мариуполь – Львов: арбитр завершил тайм за секунду до гола приазовцев – назревает судейский скандал
21:03 - Читати українською
Поединок Мариуполь – Львов рискует стать самым скандальным в 16-м туре.
61’ Алексей Довгий
Арбитр поединка Александр Дердо уже в компенсированное время первого тайма назначил штрафной в пользу Мариуполя, с которого хозяева забили, но радость приазовцев была преждевременной.
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После навеса со стандарта рефери сразу свистнул о завершении тайма, а уже через секунду мяч был в сетке. Несмотря на апелляцию игроков Мариуполя и главного тренера Остапа Маркевича, Дердо оставался невозмутимым.
За эмоциональные апелляции судья по дороге в подтрибунное помещение "наградил" желтой карточкой Маркевича и двух его помощников.
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