Арбитр поединка Александр Дердо уже в компенсированное время первого тайма назначил штрафной в пользу Мариуполя, с которого хозяева забили, но радость приазовцев была преждевременной.

Риццоли официально получил должность в УАФ

После навеса со стандарта рефери сразу свистнул о завершении тайма, а уже через секунду мяч был в сетке. Несмотря на апелляцию игроков Мариуполя и главного тренера Остапа Маркевича, Дердо оставался невозмутимым.

За эмоциональные апелляции судья по дороге в подтрибунное помещение "наградил" желтой карточкой Маркевича и двух его помощников.

Вернидуб у Ференцвароші: чому гучний перехід українського тренера дуже реальний?