Маріуполь приймав Львів в рамках 16-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.

Маріуполю вдалось відкрити рахунок наприкінці першого тайму, але арбітр скасував взяття воріт. Це одразу викликало хвилю незадоволення господарів, адже рефері свиснув про перерву за секунду до гола.

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У другому таймі господарі ще більше захопили ініціативу, але реалізація була кращою у гостей. Єдиний гол Довгого вирішив долю поєдинку.

Перемога дозволила піднятись Львову на 10-ту сходинку, Маріуполь залишається на дні турнірної таблиці.

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