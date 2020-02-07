Скандальный экс-защитник Днепра Инкум продолжит карьеру в Грузии

Грузинская Самтредия пополнилась Самуэлем Инкумом, который в свое время защищал цвета Днепра.

30-летний Самуэль Инкум в который раз сменил клуб. Бывший защитник Днепра подписал контракт с грузинской Самтредией. Об этом сообщил сам ганец на своей странице в Facebook.

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Инкум выступал за Днепр с 2011 по 2014 год. Также ганец успел поиграть за Базель, Бастию, Боавишту, Антальяспор и другие клубы. До последнего времени выступал за болгарский Дунав. В 2017-м получил дисквалификацию от ФИФА из-за наличия задолженности перед агентом.

К слову, Самтредия по итогам сезона-2019 заняла второе место во втором дивизионе Грузии и получила право выступать в элите.

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