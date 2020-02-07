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Дерлис Гонсалес покинул Динамо и перешел в Олимпию

18:07 212 Читати українською
Дерлис Гонсалес покинул Динамо и перешел в Олимпию
Дерлис Гонсалес / А. Осипов

Форвард Динамо Дерлис Гонсалес официально стал игроком парагвайской Олимпии.

Форвард Дерлис Гонсалес официально перешел в Олимпию из Асунсьона. Детали соглашения пока неизвестны, но парагвайский клуб уже объявил о переходе 25-летнего нападающего в своем Twitter. "Добро пожаловать домой, добро пожаловать в Олимпию", – Олимпия поздравила Дерлиса с переходом в свои ряды.

Ранее сообщалось, что Динамо получит 5 млн долларов за половину прав на Гонсалеса. Дерлис перешел из Базеля в Динамо летом 2015 года, тогда "бело-синие" заплатили швейцарцам около 9,3 млн евро. С лета 2018-го форвард сборной Парагвая на правах аренды в составе бразильского Сантоса.

По данным Transfermarkt, контракт Дерлиса с Динамо был рассчитан до лета 2020 года. К слову, ранее киевлян покинули Карлос Самбрано и Сидклей. Первый перешел в Бока Хуниорс, второй – в Коринтианс.

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