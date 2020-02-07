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Скандальний екс-захисник Дніпра Інкум продовжить кар'єру в Грузії

19:59 445 Читать на русском
Скандальний екс-захисник Дніпра Інкум продовжить кар'єру в Грузії
Самуеля Інкума просто не впізнати / Facebook Інкума

Грузинська Самтредія поповнилася Самуелем Інкумом, який свого часу захищав кольори Дніпра.

30-річний Самуель Інкум вкотре змінив клуб. Колишній захисник Дніпра підписав контракт із грузинською Самтредією. Про це повідомив сам ганець на своїй сторінці у Facebook.

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Інкум виступав за Дніпро з 2011 по 2014 рік. Також ганець встиг пограти за Базель, Бастію, Боавішту, Антальяспор та інші клуби. До останнього часу виступав за болгарський Дунав. У 2017-му отримав дискваліфікацію від ФІФА через наявність заборгованості перед агентом.

До слова, Самтредія за підсумками сезону-2019 посіла друге місце у другому дивізіоні Грузії та здобула право виступати в еліті.

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