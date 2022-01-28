Еще один украинский легионер – Михаил Готра – будет выступать в соседнем первенстве.

Голкипер Михаил Готра продолжит карьеру в Кишварде, сообщает официальный сайт венгерской команды.

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Детали и сроки сделки не разглашаются.

Напомним, Готра – воспитанник Карпат. Именно во львовском клубе он стал известен широкой публике после скандала: "зелено-белые" расторгли с ним контракт после того, как голкипер выложил фотографии, на которых открыто поддерживает сборную России на ЧМ-2018.

Последней командой Михаила был Ужгород – за аутсайдера Первой лиги 21-летний футболист провел в текущем сезоне 15 матчей, в которых пропустил 28 голов (еще в 4 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает кипера в 75 тысяч евро.

К слову, Кишварда после 17-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Венгрии второй, имея в своем активе 34 очка.

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