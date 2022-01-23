Александр Карпов, агент полузащитника Динамо Богдана Леднева, прокомментировал переход своего подопечного в Фехервар и намекнул, что в ближайшее время венгерское первенство пополнится еще одним представителем Украины.

"Богдан – амбициозный футболист, всегда ставит цель получать максимальное количество игрового времени. Сейчас Богдан ушел по нескольким причинам, в первую очередь из-за большой конкуренции в составе киевского клуба, это не всегда получалось.

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Спасибо Динамо, что пошло навстречу игроку и позволило Богдану попробовать свои силы в хорошем европейском клубе, где футболист рассчитывает получить максимальную игровую практику. Это очень важно для развития игрока, и от этого выиграют все три стороны – и Леднев, и Динамо, и Фехервар.

Считаю, сегодня Фехервар является отличным вариантом для того, чтобы Богдан прогрессировал. Команда пытается играть в атакующий футбол, имеет самые высокие амбиции в национальном чемпионате. Венгры тщательно изучили стиль, манеру игры Богдана и ясно осознают, где и как использовать его сильные стороны на поле.

Поскольку это первый иностранный клуб в карьере Богдана, очень важно максимально быстро адаптироваться к новым футбольным и бытовым реалиям. И с этой точки зрения очень важно присутствие в команде наших украинских футболистов. Уверен, и Женя Макаренко, и Ваня Петряк, уже много лет живущий в Будапеште, помогут Богдану максимально быстро влиться в коллектив и с первых игр показывать свой уровень.

Будут ли в Венгрии еще украинцы? Да, насколько я знаю, сегодня венгерский клуб интересуется еще одним игроком с украинским паспортом, знаю, что сейчас клубы находятся в переговорном процессе. Не называя фамилий и клуба, могу сказать одно, что это игрок оборонного плана", – сказал Карпов в комментарии Meta Ratings.

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