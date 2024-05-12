Первая лига 2023/24, 8-й тур, группа выбывания

Нива Т – МФК Металлург – 4:0

Голы: Кицун, 45+1, 90, Галадей, 46, Дорошенко, 65

Буковина – Кремень – 0:1

Гол: Новотрясов, 26, (аг.)

Тернопольская Нива без проблем разбила МФК Металлург, который до сих пор борется за выживание. Кицун в компенсированное время к первому тайму классным ударом с разворота попал в девятку. Не успел второй тайм начаться, как Нива удвоила преимущество, отличился Галадей. Дорошенко сделал преимущество разгромным, а Кицун поставил точку во встрече.

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А Кремень минимально одолел Буковину, которая закирпилась в верхней части таблицы. Единственный гол в собственные ворота забил Новотрясов еще в первом тайме.

Таким образом, Кремень оторвался от последнего места и даже опередил Чернигов благодаря лучшей разнице мячей. МФК Металлург остался в зоне переходных матчей, но шансы спастись еще остаются – до конца первенства два тура.

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