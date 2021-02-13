На 24 минуте хозяева несколькими передачами разорвали оборону соперника, и Санчо четко реализовал выход один на один с голкипером. Хоффенхайм оперативно отыгрался усилиями Даббура.

Байер на последних минутах упустил убедительную победу над Майнцом, Боруссия Д спасла ничью с Хоффенхаймом

После перерыва Боруссия пропустила еще раз. Хитц неуверенно сыграл на выходе, позволив Бебу переправить подачу с углового в ворота. "Шмели" явно не хотели уступать дома, особенно был заряжен Эрлинг Холанд. Первый гол норвежца отменили из-за офсайда, а на 81 первой минуте арбитр промолчал в еще одной противоречивой ситуации. Дауд сбил Даббура, однако мяч оставался у Хоффенхайма. "Крестьяне" быстро обрезались, и Холанд сравнял счет, пробежав мимо лежащего Даббура и еще одного оппонента. Возмущенный Пош начал толкаться с бомбардиром Боруссии и едва не спровоцировал драку под занавес феерического матча – 2:2.