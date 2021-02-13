В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Германии состоялось несколько поединков. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 21-й тур

Байер – Майнц – 2:2

Голы: Аларио, 14, Шик, 85 – Глацель, 89, Штегер, 90+2

Боруссия Д – Хоффенхайм – 2:2

Голы: Санчо, 25, Холанд, 81 – Даббур, 31, Бебу, 51

Вердер – Фрайбург – 0:0

Штутгарт – Герта – 1:1

Голы: Калайдзич, 45+1 – Нец, 82

Унион – Шальке – начало матча в 19:30

РБ Лейпциг удержал победу над Аугсбургом

Байер, притормозивший в последних турах, забил в ворота одной из худших команд первенства – Майнца – уже в начале матча. Мусса Диаби протянул сферу левым флангом от центра поля и прострелил в штрафную соперника. Лукас Аларио элегантно между ног голкипера результативно замкнул передачу.

За пять минут до окончания матча Патрик Шик, казалось бы, снял все вопросы о победителе матча, забив Майнцу из пределов штрафной с острого угла. Но "карнавальники" не собирались опускать руки и за минуту до конца матча один гол отыграли. А уже в добавленное время Кевин Штегер отобрал у "фармацевтов" победу.

Дортмундская Боруссия никак не может набрать ход после прихода нового тренера. Матч против Хоффенхайма был очередной возможностью для подопечных Эдина Терзича улучшить турнирное положение. В середине первого тайма Джейдон Санчо промчался левым флангом, ворвался в штрафную соперника и прошил голкипера. Но уже через шесть минут Мунас Даббур нивелировал преимущество соперника, перехитрив Марвина Хица в его владениях.

После перерыва Ильяс Бебу шокировал хозяев точным ударом головой. Эрлинг Холланд почти сразу сравнял, однако система VAR подсказала, что было положение вне игры и счет остался без изменений. Норвежцу все-таки удалось забить в конце матча, добив сферу после рикошета.

Штутгарт и Герта не могли распаковать ворота друг друга весь первый тайм. Казалось бы команды так и уйдут на перерыв при безголевой ничьей, как уже в добавленное время хозяева заработали право на штрафной. Борна Соса накинул во вратарскую, где самым расторопным оказался Саша Калайдзич, который в падении головой забил гол "в раздевалку". В конце матча Лука Нец, который только появился на футбольном поле, восстановил статус-кво.

Вердер и Фрайбург разошлись миром. Практически равная игра заевршилась безголевой ничьей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ