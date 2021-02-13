На 24 хвилині господарі кількома передачами розірвали оборону суперника, і Санчо чітко реалізував вихід один на один з голкіпером. Хоффенхайм оперативно відігрався зусиллями Даббура.

Байєр на останніх хвилинах втратив переконливу перемогу над Майнцом, Борусія Д врятувала нічию з Хоффенхаймом

Після перерви Борусія пропустила ще раз. Хітц невпевнено зіграв на виході, дозволивши Бебу переправити подачу з кутового у ворота. "Джмелі" явно не хотіли поступатися вдома, особливо був заряджений Ерлінг Холанд. Перший гол норвежця скасували через офсайд, а на 81 першій хвилині арбітр промовчав у ще одній суперечливій ситуації. Дауд збив Даббура, проте м'яч залишався у Хоффенхайма. "Селюки" швидко обрізалися, і Холанд зрівняв рахунок, пробігши повз лежачого Даббура та ще одного опонента. Обурений Пош почав штовхатися з бомбардиром Борусії і ледь не спровокував бійку під завісу феєричного матчу – 2:2.