Ювентус пополнил список претендентов на 21-летнего форварда МЮ, сообщает La Repubblica.

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Гринвуд не выходил на поле с февраля 2022 года, когда ему предъявили обвинения в насилии в отношении собственной девушки. Недавно таланта оправдали, а Эрик Тен Хаг попросил боссов Юнайтед не отпускать его окончательно. Контракт форварда действует еще 2 года, поэтому "красные дьяволы" рассматривают варианты аренды.

Если Ювентус действительно захочет рискнуть с Гринвудом, придется выдержать немалую конкуренцию. Интерес к англичанину также приписывали Милану, Роме и Аталанте.

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