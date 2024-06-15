Александрия усилилась полузащитником загребского Динамо Иваном Сараничем, сообщает YouTube-канал "Камон, Плей!".

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21-летний правый вингер перешел в команду Руслана Ротаня на правах аренды и подписал соглашение сроком на 1 год (с правом выкупа).

Напомним, Саранич – воспитанник Динамо Загреб. Набирался опыта в аренде в словенской команде Браво из Любляны, хорватских Вараждине и перволиговом Дугополье (в сезоне 2023/24 в 29 матчах забил 6 голов и отдал 2 ассиста).

Его контракт с Динамо З действует до 15 июня 2027 года. Выступал за сборные Хорватии разных возрастных групп (от U-14 до U-20). Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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