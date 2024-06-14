Карпаты на официальном сайте сообщили о переходе 27-летнего полузащитника из Испании – Пабло Альвареса Гарсии.

Маркевич подтвердил, что Русол будет работать в Карпатах, раскритиковав других работников клуба: "С дилетантами трудно"

Контракт рассчитан на 2 сезона и вступит в силу с 1 июля 2024 года. О сумме трансфера не сообщают, а Transfermarkt утверждает, что Альварес Гарсия перебрался в Карпаты бесплатно.

Предыдущим клубом 27-летнего испанца был болгарский Черно Море (30 матчей, 3 гола и 4 ассиста). В Испании успел поиграть за Спортинг Хихон, Алавес и Вильяреал (молодежные команды), а также за хорватскую Риеку.

Карпати повертаються: в УПЛ їх чекає пристрасне дербі з Рухом, революція складу і... ймовірне розчарування