Эмилиано Мартинес получил награду лучшему голкиперу в 2022 году. Вратарь сборной Аргентины и Астон Виллы обошел по голосам Тибо Куртуа и Ясина Буну.

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Мартинес стал чемпионом мира и выиграл для Аргентины серии пенальти против Нидерландов и Франции. Его сейв после удара Коло Муани на последних минутах финала стал ключевым для успеха.

Эмилиано прославился позорным поведением во время празднований. Вратарь прикладывал призы к гениталиям и просил минуту молчания для Мбаппе. На клубном уровне Дибу имеет стабильное место в основе Астон Виллы.