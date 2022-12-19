Тишина для Мбаппе и неприличный жест: герой сборной Аргентины зажег после победы на ЧМ-2022
Голкипер "альбиселесте" Эмилиано Мартинес не сдерживал эмоций после долгожданной победы на чемпионате мира в Катаре.
30-летний аргентинец был признан лучшим кипером Мундиаля после победы над Францией в финале (3:3, по пенальти 4:2). Получив награду, Мартинес продемонстрировал непристойный жест – приложил приз к паху и потряс им.
Эмилиано не сдерживался не только на сцене, но и в раздевалке. Команда устраивала различные празднества, включая танцы. Во время одного из них кипер остановил всех и сказал: "А теперь момент тишины для Мбаппе". Веселье продолжилось.
Эмилиано Мартинес провел все 7 поединков на ЧМ-2022 в воротах сборной Аргентины. Три из них голкипер отстоял на ноль.
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