Голкипер "альбиселесте" Эмилиано Мартинес не сдерживал эмоций после долгожданной победы на чемпионате мира в Катаре.

30-летний аргентинец был признан лучшим кипером Мундиаля после победы над Францией в финале (3:3, по пенальти 4:2). Получив награду, Мартинес продемонстрировал непристойный жест – приложил приз к паху и потряс им.

Эмилиано не сдерживался не только на сцене, но и в раздевалке. Команда устраивала различные празднества, включая танцы. Во время одного из них кипер остановил всех и сказал: "А теперь момент тишины для Мбаппе". Веселье продолжилось.

«Минута молчания для… Мбаппе!»



Эмилиано Мартинес во время празднования в раздевалке сборной Аргентины.



(через nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG – ESPN FC (@ESPNFC) 18 декабря 2022 г.

Эмилиано Мартинес провел все 7 поединков на ЧМ-2022 в воротах сборной Аргентины. Три из них голкипер отстоял на ноль.