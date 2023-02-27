Скандальний чемпіон світу став найкращим голкіпером 2022 року
ФІФА назвала Еміліано Мартінеса переможцем в номінації воротар року.
Еміліано Мартінес отримав нагороду найкращому голкіперу 2022 року. Воротар збірної Аргентини та Астон Вілли обійшов за голосами Тібо Куртуа та Ясіна Буну.
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Мартінес став чемпіоном світу та виграв для Аргентини серії пенальті проти Нідерландів і Франції. Його сейв після удару Коло Муані на останніх хвилинах фіналу став ключовим для успіху.
Еміліано прославився ганебною поведінкою під час святкувань. Воротар прикладав призи до геніталій і просив хвилину мовчання для Мбаппе. На клубному рівні Дібу має стабільне місце в основі Астон Вілли.