Еміліано Мартінес отримав нагороду найкращому голкіперу 2022 року. Воротар збірної Аргентини та Астон Вілли обійшов за голосами Тібо Куртуа та Ясіна Буну.

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Мартінес став чемпіоном світу та виграв для Аргентини серії пенальті проти Нідерландів і Франції. Його сейв після удару Коло Муані на останніх хвилинах фіналу став ключовим для успіху.

Еміліано прославився ганебною поведінкою під час святкувань. Воротар прикладав призи до геніталій і просив хвилину мовчання для Мбаппе. На клубному рівні Дібу має стабільне місце в основі Астон Вілли.