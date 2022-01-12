"Очень тяжело управлять неспортивными делами. На 85 минуте он дает финальный свисток. Снова на 89-й минуте. Предполагалось 7-8 минут дополнительного времени. Его решение неясно.

Арбитр назначил 2 пенальти, удалил игрока и не дал сыграть даже 90 минут – Мали одолело Тунис в скандальном матче

Футболисты принимали ванны со льдом в течение 35 минут, прежде чем их позвали на поле. Я давно занимаюсь тренерской деятельностью, но никогда не видел ничего подобного. Резервный рефери готовился поднять табло, и тут раздался свисток", – цитирует Кебайера журналист Махер Мезахи в своем Twitter.

Главный арбитр матча Тунис – Мали Янни Сиказве два раза завершал поединок. Правда, так и не смог сделать это должным образом. Сначала рефери дал финальный свисток на 85-й минуте, а затем за 11 секунд до завершения основного времени.

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