"Финальный свисток раздался на 85 минуте, я никогда такого не видел": тренер Туниса – о громком скандале на КАН
Главный тренер сборной Туниса Мондер Кебайер прокомментировал действия арбитра матча 1-го тура группового этапа против Мали (0:1).
"Очень тяжело управлять неспортивными делами. На 85 минуте он дает финальный свисток. Снова на 89-й минуте. Предполагалось 7-8 минут дополнительного времени. Его решение неясно.
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Футболисты принимали ванны со льдом в течение 35 минут, прежде чем их позвали на поле. Я давно занимаюсь тренерской деятельностью, но никогда не видел ничего подобного. Резервный рефери готовился поднять табло, и тут раздался свисток", – цитирует Кебайера журналист Махер Мезахи в своем Twitter.
Главный арбитр матча Тунис – Мали Янни Сиказве два раза завершал поединок. Правда, так и не смог сделать это должным образом. Сначала рефери дал финальный свисток на 85-й минуте, а затем за 11 секунд до завершения основного времени.
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