Ненад Лалатович продолжает коллекционировать отставки – за два года серба попросили уже из четвертого клуба.

Ненад Лалатович больше не будет тренировать Спартак из Суботицы, сообщает Meridiansport.

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По информации источника, контракт с 46-летним специалистом официально еще не расторгнут, но он уже точно не будет наставником команды. Исполняющим обязанности главного тренера станет спортивный директор Давид Дунджерски, пока руководство будет занято поисками нового руководителя.

Напомним, Лалатович возглавил сербский клуб в ноябре 2023 года и успел провести 14 матчей – 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений. На сегодня в пассиве Спартака серия из пяти поединков без побед и, как следствие, 10-я строчка в турнирной таблице Суперлиги. Клуб потеряв шансы выйти в Чемпионскую группу по итогам основной стадии чемпионата Сербии.

К слову, в конце августа Лалатович со скандалом покинул Зарю, проведя у ее руля чуть больше 2 месяцев (6 матчей). В общем для Ненада это уже четвертый клуб за два года, откуда его бесславно увольняют.

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