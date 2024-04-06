Ненад Лалатовіч продовжує колекціонувати відставки – за два роки серба попросили вже з четвертого клубу.

Ненад Лалатовіч більше не тренуватиме Спартак з Суботіци, повідомляє Meridiansport.

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За інформацією джерела, контракт з 46-річним фахівцем офіційно ще не розірвано, але він уже точно не буде наставником команди. Виконувачем обов'язків головного тренера стане спортивний директор Давід Дунджерскі, допоки керівництво буде зайняте пошуками нового керманича.

Нагадаємо, Лалатовіч очолив сербський клуб у листопаді 2023 року і встиг провести 14 матчів – 4 перемоги, 3 нічиї та 7 поразок. Станом на сьогодні у пасиві Спартака серія з п'яти поєдинків без перемог і, як наслідок, 10-та сходинка у турнірній таблиці Суперліги. Клуб втративши шанси вийти до Чемпіонської групи за підсумками основної стадії чемпіонату Сербії.

До слова, наприкінці серпня Лалатовіч зі скандалом покинув Зорю, провівши біля її керма трохи більше 2 місяців (6 матчів). Загалом для Ненада це вже четвертий клуб за два роки, звідки його безславно звільняють.

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