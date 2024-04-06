Коммерческий директор "горняков" Дмитрий Кириленко рассказал о договоренностях с представителем второй Бундеслиги.

"Мы действительно находимся в переговорном процессе с Шальке по поводу проведения домашних матчей в еврокубках сезона 2024/25 в Гельзенкирхене.

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Шальке по нашей просьбе проводит опрос среди своих болельщиков на эту тему, чтобы лучше понимать их интерес и настроение.

Мы максимально близки к договоренности с Шальке, но при этом рассматриваем и другие варианты. Окончательно определимся в этом вопросе до конца апреля", – сказал Кириленко в комментарии UA-Футбол.

Напомним, в сезоне 2023/24 Шахтер проводил еврокубковые матчи в немецком Гамбурге – там состоялись три домашние игры "горняков" в группе Лиги чемпионов, а также один матч 1/16 финала Лиги Европы против Марселя.

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