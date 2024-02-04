"Мы расплачиваемся за дело Негрейры": Хави намекнул на предвзятость арбитров к Барселоне после удаления Роке
Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал удаление Витора Роке в матче против Алавеса (3:1) в 20 туре Ла Лиги.
"Это ошибка, вы сами все видели. Я прошу лишь о том, чтобы нам позволили бороться. Я больше не собираюсь говорить о судьях.
Удаление ценного форварда каталонцев в видеообзоре матча Алавес – Барселона – 1:3
Сегодня была допущена очередная грубая ошибка. Мы расплачиваемся за дело Негрейры.
Но я не буду говорить о судьях. Вы сами видите, что происходит. Не буду больше говорить, иначе вы меня убьете. Очередная ошибка, очередная", – цитирует Хави Marca.
Витор Роке получил вторую желтую карту за фол на Марини, впрочем, повтор эпизода показал, что арбитр поспешил с решением.
Напомним, что Барселону обвиняют в том, что каталонцы платили экс-руководителю Комитета арбитров Хосе Марии Энрикесу Негрейри.
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