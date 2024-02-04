Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал удаление Витора Роке в матче против Алавеса (3:1) в 20 туре Ла Лиги.

"Это ошибка, вы сами все видели. Я прошу лишь о том, чтобы нам позволили бороться. Я больше не собираюсь говорить о судьях.

Удаление ценного форварда каталонцев в видеообзоре матча Алавес – Барселона – 1:3

Сегодня была допущена очередная грубая ошибка. Мы расплачиваемся за дело Негрейры.

Но я не буду говорить о судьях. Вы сами видите, что происходит. Не буду больше говорить, иначе вы меня убьете. Очередная ошибка, очередная", – цитирует Хави Marca.

Витор Роке получил вторую желтую карту за фол на Марини, впрочем, повтор эпизода показал, что арбитр поспешил с решением.

Напомним, что Барселону обвиняют в том, что каталонцы платили экс-руководителю Комитета арбитров Хосе Марии Энрикесу Негрейри.

Барселона в меньшинстве удержала победу над Алавесом – звездный новичок за 9 минут забил гол и получил две желтых