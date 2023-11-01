Ель-Газі підтримав Палестину і терористичну організацію ХАМАС у військовому конфлікті з Ізраїлем, за що був відсторонений Майнцем від тренувань і матчів. Пізніше клуб випустив офіційну заяву, в якій повідомив про те, що гравець розкаявся за свої слова, тому повернувся до складу команди. Однак ставити крапку в цій скандальній ситуації рано.

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У середу, 1 листопада Анвар опублікував новий пост, у якому спростував заяву клубу.

"Моя позиція залишається такою ж, якою вона була, коли все це почалося: я проти війни і насильства; я проти вбивства всіх ні в чому не винних цивільних осіб; я проти всіх форм дискримінації; я проти ісламофобії; я проти антисемітизму; я проти геноциду; я проти апартеїду; я проти окупації; я проти гноблення.

Я не шкодую і не відчуваю жодних докорів сумління через свої погляди. Я не дистанціююся від того, що я сказав, і я стоятиму, сьогодні і завжди, до свого останнього подиху за людство і пригноблених. Не може бути жодного виправдання вбивству понад 3500 дітей у Газі за останні три тижні. Як ми, весь світ, можемо зберігати мовчання, коли, за даними благодійної організації "Врятуйте дітей", кожні десять хвилин у Газі гине одна дитина? Це дев'ять дітей, убитих на той час, як я закінчу один футбольний матч. Це число зростає з кожним днем.

Я, як і ми всі, не повинні свідомо зберігати мовчання. Ми повинні закликати до припинення вбивств у Газі негайно!" – заявив Ель-Газі.

Реакція Майнца послідувала негайно. Клуб зазначив, що проведе юридичну експертизу цієї публікації Ель-Газі, після чого ухвалить рішення. У понеділок Анвар взяв відпустку через хворобу і наразі не тренується з командою.

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