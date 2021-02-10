Ювентус и Интер разыграли первую путевку в финал Кубка Италии в матче полуфинала турнира. Смотрите видеообзор матча Ювентус – Интер на "Футбол 24".

Первый тайм прошел в атаках Интера. Сначала полумоменты возникали после стандартов, а вот по-настоящему острая возможность возникла после фланговой атаки – Хакими нашел пасом Эриксена, который попал в защитников. Мяч отскочил к Лаутаро, который вместо точного удара пробил очень неудачно.

Ювентус вышел в финал Кубка Италии, расписав ничью с Интером в ответном матче

После перерыва Ювентус стал активнее пользоваться контратаками. Два момента были у Роналду, однако он сначала пробил выше ворот, а затем – в Хандановича при выходе один на один. Третьему шансу Криштиану опять помешал голкипер, в итоге команды так и не отметились голами.

Таким образом, туринцы добыли путевку в финал Кубка Италии, поскольку в первом поединке Ювентус обыграл Интер со счетом 2:1.