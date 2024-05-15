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Валенсия не может удовлетворить аппетиты бельгийцев и полностью покрыть зарплату Яремчука (2 млн евро в год). Дополнительным фактором против 28-летнего форварда стал Евро-2024. Роман явно должен поехать на турнир в составе сборной Украины, Рубен Бараха же хочет как можно скорее начать строить Валенсию на следующую кампанию.

"Летучие мыши" уже выбрали игрока на место Яремчука. Это воспитанник клуба Рафа Мир, который три месяца не попадает даже в заявку Севильи. Валенсия больше года охотится на победителя ЛЕ, но в последний момент трансфер постоянно срывался. Этим летом левантийцы планируют действовать максимально решительно и таки привезти Мира до начала предсезонной подготовки.

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