Чемпионат Испании 2023/24, 19-й тур

Хетафе – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Камельо, 45+1, 47

Удаления: Латаса, 40, Гринвуд, 50, Суарес, 70 (вне поля) – все из Хетафе

Реал Сосьедад – Алавес – 1:1

Голы: Субименди, 90+6 – Риоха, 76 (пен)

Удаление: Ремиро, 36 (Сосьедад)

Райо Вальекано прервал 8-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге, одержав выездную победу над Хетафе. Мадридцы забили дважды – оба гола в активе Камельо, которому удалось отличиться прямо перед перерывом и сразу после него. 0:2. Хозяева отвечали иначе.

Подопечные Пепе Бордаласа не изменяли своему стилю, играя жестко, что вылилось в две желтых карточки для Латасы еще до перерыва. Через четыре минуты после возобновления игры прямую красную за разговоры получил Гринвуд – а Суарес получил удаление, покидая поле при замене. Таким образом, Хетафе заработал 8 красных карточек в текущем чемпионате, нарастив отрыв по этому показателю в топ-5 лиг Европы.

8 – Teams with the most red cards in Europe's top five leagues this season:



8 – GETAFE

5 – Le Havre

5 – Cádiz

5 – Milan



