Сосьедад спасся от поражения Алавесу, Хетафе вышел в лидеры Европы по количеству удалений и проиграл Райо Вальекано
В рамках программы дня в 19-м туре Ла Лиги провели несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 19-й тур
Хетафе – Райо Вальекано – 0:2
Голы: Камельо, 45+1, 47
Удаления: Латаса, 40, Гринвуд, 50, Суарес, 70 (вне поля) – все из Хетафе
Реал Сосьедад – Алавес – 1:1
Голы: Субименди, 90+6 – Риоха, 76 (пен)
Удаление: Ремиро, 36 (Сосьедад)
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Райо Вальекано прервал 8-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге, одержав выездную победу над Хетафе. Мадридцы забили дважды – оба гола в активе Камельо, которому удалось отличиться прямо перед перерывом и сразу после него. 0:2. Хозяева отвечали иначе.
Подопечные Пепе Бордаласа не изменяли своему стилю, играя жестко, что вылилось в две желтых карточки для Латасы еще до перерыва. Через четыре минуты после возобновления игры прямую красную за разговоры получил Гринвуд – а Суарес получил удаление, покидая поле при замене. Таким образом, Хетафе заработал 8 красных карточек в текущем чемпионате, нарастив отрыв по этому показателю в топ-5 лиг Европы.
8 – Teams with the most red cards in Europe's top five leagues this season:— OptaJose (@OptaJose) January 2, 2024
8 – GETAFE
5 – Le Havre
5 – Cádiz
5 – Milan
Tough. https://t.co/0SDzVMJYXW
Удаление было и в матче на Аноэте, где Реал Сосьедад принимал Алавес. Красную карточку показали голкиперу хозяев – Ремиро вышел на перехват выноса и сыграл рукой... в 25-ти метрах от ворот. Очевидно, Алекс боялся пропустить сферу за спину, потому что он не рассчитал отскок.
Тем не менее, счёт долгое время оставался неоткрытым. Только на 76-й минуте болельщики увидели гол – Алавес заработал пенальти, который реализовал Риоха. Гости получили реальный шанс оторваться от зоны вылета на 6 очков, но свою победу команда не удержала. На 90+6-й Субименди зацепился за отскок и из пределов штрафной площадки пробил в ближний угол. 1:1!
Ничья в баскском дерби может считаться провалом для Сосьедада. "Чурри-урдин" не только не смогли переиграть 15-ю команду Ла Лиги, но и не сократили отставание от зоны ЛЧ. До топ-4 подопечным Иманола Альгуасила не хватает шести очков.
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