Появились новые подробности инцидента с попыткой организовать матч с фиксированным результатом в доигровке 16-го тура УПЛ между Динамо и Минаем.

Воплотить схему не удалось, поскольку игроки закарпатского клуба написали жалобу в соответствующие органы УАФ. Ранее Игорь Бурбас сообщил, что подкупить футболистов пытался Сергей Третьяк, друг Артема Милевского. Он уже дал разъяснения.

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В то же время журналист Владимир Зверов утверждает, что Третьяк не причастен к этой истории. Было неназванное третье лицо. Кроме того, пытались подкупить не только Дмитрия Немчанинова и Евгения Скибу, а еще одного игрока Миная. Также злоумышленники выдвигали четкое требование – организовать победу Динамо с форой 2,5. То есть киевляне должны были победить с разницей три или более голов.

Напомним, матч 16-го тура УПЛ завершился победой подопечных Александра Шовковского со счетом 3:1.

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