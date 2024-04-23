З'явилися нові подробиці інциденту зі спробою організувати матч із фіксованим результатом у дограванні 16-го туру УПЛ між Динамо і Минаєм.

Втілити схему не вдалося, оскільки гравці закарпатського клубу написали скаргу у відповідні органи УАФ. Раніше Ігор Бурбас повідомив, що підкупити футболістів намагався Сергій Третьяк, друг Артема Мілевського. Він уже дав роз'яснення.

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Водночас журналіст Володимир Звєров стверджує, що Третьяк не причетний до цієї історії. Була неназвана третя особа. Окрім того, намагалися підкупити не лише Дмитра Нємчанінова і Євгена Скибу, а ще одного гравця Миная. Також зловмисники висували чітку вимогу – організувати перемогу Динамо з форою 2,5. Тобто кияни повинні були перемогти з різницею три або більше голів.

Нагадаємо, матч 16-го туру УПЛ завершився перемогою підопічних Олександра Шовковського з рахунком 3:1.

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