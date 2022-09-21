Сьогодні, 21 вересня, іспанське видання El Mundo оприлюднило документи та листування Ліонеля Мессі щодо підписання контракту з Барселоною. Вони датовані 2020 роком і містять вимоги, які тодішній нападник Барси озвучував "синьо-гранатовим". Зокрема, Лео виторгував комфортні умови для своєї сім'ї та сім'ї Луїса Суареса.

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"Барселона висловлює своє обурення витоком певної інформації, яка є частиною судового процесу. Клуб шкодує, що ЗМІ вихваляється наявністю доступу до величезної кількості документів та електронних листів так званого розслідування "Барсагейт", хоча ця інформація ще не була передана.

У будь-якому випадку, документи, викладені в цій статті, не мають відношення до розслідування справи. Їх використання загрожує репутації клубу. Юристи Барселони вже готують всі необхідні заходи", – йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, Ліонель Мессі покинув Барселону влітку 2021-го. Аргентинець на правах вільного агента приєднався до ПСЖ.

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