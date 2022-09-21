Месси покинул Каталонию летом 2021 года, ведь Барселона не смогла зарегистрировать его контракт из-за плачевного финансового положения. Возможно, этой ситуации удалось бы избежать, если бы соглашение пролонгировали раньше. Однако представители игрока выдвинули требования, которые клуб не сумел удовлетворить.

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Стороны вели активные переговоры относительно продления контракта в 2020 году. Изданию EL MUNDO удалось получить доступ к документам и переписке, в которых зафиксированы требования Месси, сообщает Marca. В итоге тогдашний президент клуба Жозеп-Мария Бартомеу свернул переговоры, а форвард направил официальный запрос о прекращении сотрудничества.

По информации источника, помешали подписать новое соглашение два пункта – снижение суммы выкупа с 700 миллионов до символических 10 тысяч евро и выплата аргентинцу 10 млн бонуса. В то же время Бартомеу согласился с другими требованиями. В частности Месси рассчитывал получить обратно 20% зарплаты, на снижение которой согласился из-за пандемии. При этом Барса еще и должна была выплатить 3% комиссии.

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Также Лео выторговал комфортные условия для своей семьи и семьи Луиса Суареса. В частности, у них должна была быть своя персональная ложа на Камп Ноу, а также Барселона должна была обеспечить самолет для перелета семьи Месси в Аргентину на Рождество.