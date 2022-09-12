Ювентус и Салернитана разошлись боевым миром в 6-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Гранатовые" довольно неожиданно забили дважды до перерыва – отличились Кандрева и Пьонтек. Во втором тайме туринцы оформили камбэк с привкусом скандала. Сначала Бремер и Бонуччи с трудом сравняли ситуацию на табло.

Ювентус расписал ничью с Салернитаной – туринцы забили дважды в компенсированное время, но VAR и капитан не дали победить

Милик на 90+5, казалось, забил победный мяч и даже на радостях получил вторую желтую за снятую футболку. Далее произошло масштабное столкновение, после которого удалили еще Куадрадо, Фасио и Аллегри. Гол Милика посмотрели на VAR и отменили, однако Sky Sports уверяет, что такое решение было ошибочным (смотреть фото ниже). Серия А пока отрицает ошибку.