Италия, Серия А, 6-й тур

Болонья – Фиорентина – 2:1

Голы: Барроу, 59, Арнаутович, 62 – Кварта, 54

Удаление: Ігор, 90+7 (Фиорентина, вторая желтая карточка)

Лечче – Монца – 1:1

Голы: Гонсалес, 48 – Сенси, 35

Сассуоло – Удинезе – 1:3

Голы: Фраттези, 33 – Бету, 75, 90+3, Самарджич, 90+1

Удаление: Трессольди, 43 (Сассуоло, красная карточка)

Лацио – Верона – начало матча в 19:00

Ювентус – Салернитана – начало матча в 21:45

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Болонья, на прошлой неделе оставшаяся без тренера – Синиша Михайлович был отправлен в отставку за провальный старт сезона – принимала Фиорентину. Первый тайм запомнился двумя моментами гостей: Бонавентуре пробил над воротами, а с выстрелом Кварты под перекладину справился Скорупски. Перед самым свистком на перерыв "фиалкам" пришлось делать вынужденную замену – травму получил экс-защитник Шахтера Додо.

После отдыха Кварта все-таки реализовал свой шанс: после розыгрыша углового защитник первым дотянулся до мяча и направил его в сетку мимо голкипера. Уже через 5 минут Арнаутович филигранным пасом через себя нашел Барроу, который левым флангом убежал от защитника, ворвался в штрафную и восстановил статус-скво. Почти сразу Марко забил свой гол – VAR долго искал нарушения в атаке, но взятие ворот все-таки засчитал. Уже в добавленное время Игор умудрился получить две желтые карточки и оставить Фиорентину в меньшинстве, но на итоговый счет это никак не повлияло.

В битве аутсайдеров сошлись Лечче и Монца. Детищу Берлускони и Галлиани удалось выйти вперед в середине тайма – Сэнси со штрафного удачно закрутил впритирку с левой стойкой. Ситуация могла бы сложиться иначе, если бы до того Баскиротто был чуть более точным. На второй тайм наставник Лечче выпустил Гонсалеса и тот сразу сравнял. Хозяева были ближе к победе, но Монца выстояла, положив в свою копилку первое очко.

Трехматчевая безвыигрышная серия Сассуоло заставляла команду в поединке с Удинезе идти вперед с первых минут. Несмотря на преимущество соперника "черно-зеленым" удалось забить в середине тайма. Но уже через 10 минут хозяева остались в меньшинстве – за грубый фол красную карточку получил Трессольди. Несмотря на удаление, Сассуоло удалось уйти на перерыв победителем.

После отдыха Удинезе полностью сменил игру. На экваторе второй сорокапятиминутки на поле появился Бету, который вывел "бьянконери" вперед. Уже в добавленное время он оформил дубль, а за минуту до этого отличился Самарджич. Как следствие, Удине поднялся уже на четвёртую строчку турнирной таблицы Серии А.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ