Скандал дня на ЧМ-2018 в Испании: Пике оттягивал Рамоса от Рубиалеса, и твит игрока Барселоны

Серхио Рамос и Луис Рубиалес – что происходит в сборной Испании на Чемпионате мира 2018?

Капитан Реала Серхио Рамос едва не подрался с недавно избранным президентом Федерации футбола Испании Луисом Рубалесом перед стартом на чемпионате мира 2018, утверждает испанский телеканала La Sexta.

Накануне первого матча Фурии Рохи на ЧМ-2018 произошел нешуточный скандал. Сначала главный тренер сборной Испании Лопетеги объявил о договоренности с Реалом, после чего Рубиалес сначала поздравил, а затем уволил его. А теперь испанские СМИ трубят об еще одном скандальном эпизоде.

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Луис Рубиалес появился в расположение сборной Испании в среду, 13 июня, и едва не дошло до драки, когда игроки спросили о неоднозначном увольнении Лопетеги. Рамос сначала словами атаковал голову королевской федерации, а после его ответа бросился на него. Хорошо, что вблизи был извечный соперник Серхио, защитник Барселоны Жерар Пике, который оттащил драчуна. Если бы не его вмешательство, все могло произойти - настолько сильными были эмоции.

В Испании говорят, что лагерь сборной может разделиться из-за последних событий. Телеканал Mega сообщил, в чем именно Рамос обвиняет Рубиалеса: "Ты должен был сначала сообщить свое решение 23-м игрокам". С президентом пытались переговорить также Давид Силва, Андрес Иньеста, тот же Пике. Рамос также возмутился, что Испания стала объектом насмешек после таких рокировок.

Серхио Рамос и Луис Рубилес поскандалили в сборной Испании на ЧМ-2018

Президент Реала Флорентино Перес изложил свое видение проблемы. На встрече с доверенными журналистами "не для записи" он заявил, что некоторые журналисты, которые находятся на Чемпионате мира 2018 в России, просто спровоцировали Рубиалеса на такую лихорадочную реакцию после назначения Лопетеги главным тренером Мадрида. Президенту федерации очень не понравились статьи в прессе, которые утверждали, что Хулен останется работать главным тренером сборной. Очевидно, он решил показать, кто здесь хозяин.

В то же время полузащитник Барселоны Серхио Роберто, который не попал в заявку Испании Лопетеги, подлил масла в огонь своим твитом. "Я желаю успеха игрокам Барсы на ЧМ-2018". Многих фанатов не из Каталонии возмутила такая постановка вопроса, ведь испанский игрок должен болеть прежде всего за свою национальную команду.

Рамос ради ЧМ-2018 помирился с Рубиалесом. Серхио обещал не поднимать тему Лопетеги до конца Мундиаля в интересах главной команды Испании. Повлияют ли эмоции на игру команды, которую теперь возглавляет легенда Реала Йерро, узнаем уже в нынешнем матче с Португалией.