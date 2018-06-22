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Рамос: Сборная Испании как на похоронах, а не на чемпионате мира

15 июня 10:19 453 Читати українською
Рамос: Сборная Испании как на похоронах, а не на чемпионате мира
Серхио Рамос / Фото AFP

Капитан сборной Испании Серхио Рамос рассказал, как команда приходит в себя после отставки главного тренера Лопетеги за день до старта ЧМ-2018.

"Такое ощущение, что мы будто на похоронах, но на самом деле мы на чемпионате мира – это прекрасное событие. Нам нужно как можно быстрее двигаться вперед. Лопетеги был частью нашей команды, он помог нам пройти квалификацию. Но я думаю, что сборная Испании важнее личных интересов. Я, как капитан, был проинформирован об этой ситуации, но решение принимают совсем другие люди.

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Нам не следует больше концентрироваться на этом. Скоро играть с чемпионами Европы, и чем раньше мы забудем все, что произошло, тем лучше для нас. Я приехал на ЧМ-2018 за мечтой. Это первый турнир, где я буду капитаном сборной. Поведу за собой мою страну, мою команду. Это гораздо важнее", – цитирует Рамоса издание Mirror.

Напомним, сегодня Испания начнет участие в ЧМ-2018 матчем против Португалии.

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
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Теги
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