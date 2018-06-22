Скандал дня на ЧС-2018 в Іспанії: Піке відтягував Рамоса від Рубіалеса, і твіт гравця Барселони

Серхіо Рамос і Луїс Рубіалес – що відбувається у збірній Іспанії на Чемпіонаті світу 2018?

Капітан Реала Серхіо Рамос ледь не побився з недавно обраним президентом Федерації футболу Іспанії Луїсом Рубалесом перед стартом на Чемпіонаті світу 2018, стверджує іспанський телеканала La Sexta.

Напередодні першого матчу Фурії Рохи на ЧС-2018 стався величенький скандал. Спочатку головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі оголосив про домовленість з Реалом, після чого Рубіалес спершу привітав, а згодом звільнив його. А тепер іспанські ЗМІ трублять про ще один скандальний епізод.

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Луїс Рубіалес з'явився у розташування збірної Іспанії в среду, 14 червня, і ледь не дійшло до бійки, коли гравці запитали про неоднозначне звільнення Лопетегі. Рамос спочатку словами атакував голову королівської федерації, а після його відповіді кинувся на нього. Добре, що поблизу був одвічний суперник Серхіо, захисник Барселони Жерар Піке, який відтягнув забіяку. Якби не його втручання, все могло статись – настільки сильними були емоції.

В Іспанії кажуть, що табір збірної може розділитися через останні події. Телеканал Mega повідомив, що саме Рамос закидає Рубіалесу: "Ти повинен був спершу повідомити своє рішення 23-м гравцям". З президентом намагались переговорити також Давід Сілва, Андрес Іньєста, той же Піке. Рамос також обурився, що Іспанія стала об'єктом глузувань через останні події.

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Президент Реала Флорентіно Перес має своє бачення проблеми. На зустрічі з довіреними журналістами "не для запису" він заявив, що деякі журналісти, які перебувають на Чемпіонаті світу 2018 у Росії, просто спровокували Рубіалеса на таку гарячкову реакцію після призначення Лопетегі головним тренером Мадрида. Президенту федерації дуже не сподобались статті у пресі, які стверджували, що Хулен залишиться працювати головним тренером збірної. Вочевидь, він вирішив показати, хто тут господар.

Водночас півзахисник Барселони Серхіо Роберто, який не потрапив у заявку Іспанії Лопетегі, підлив бензин у вогонь своїм твітом. "Я бажаю успіху гравцям Барси на ЧС-2018". Багатьох фанатів не з Каталонії обурила така постановка питання, адже іспанський гравець повинен вболівати насамперед за свою національну команду.

Рамос заради ЧС-2018 помирився з Рубіалесом. Серхіо обіцяв не піднімати тему Лопетегі до кінця Мундіалю в інтересах головної команди Іспанії. Чи вплинуть емоції на гру команди, яку тепер очолює легенда Реала Єрро, дізнаємось уже в нинішньому матчі з Португалією.