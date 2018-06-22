Португалия – Испания: анонс матча ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет анонс "пиренейского дерби" в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2018.

Португалия – Испания

15 июня, 21:00, Сочи, "Фишт"

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Фавориты группы В сойдутся в очном противостоянии уже в первом туре Мундиаля. Этот матч во многом станет решающим для обеих сборных в контексте распределения мест в группе, ведь поражение фактически не оставит права на ошибку для одной из команд.

Испания в глазах экспертов и болельщиков выглядела фаворитом этого противостояния, однако история с увольнением теперь уже экс-главного тренера "красной фурии" – Лопетеги, способна серьезно повлиять на психологическое состояние испанцев. После назначения нового главного тренера команды Фернандо Йерро, капитан Серхио Рамос уже сделал обнадеживающее для болельщиков заявление о том, что сборная Испании является по-прежнему сильным и цельным коллективом, который будет "биться" за свою страну.

Португальцы же готовятся к дебютному матчу на турнире без кадровых проблем и в хорошем настроении. Подопечные Фернанду Сантуша перед стартом на мундиале в товарищеском матче разгромили сборную Алжира (3:0), но даже несмотря на уверенное преимущество своей команды португальский наставник довольно сдержанно прокомментировал эту победу:

Наша игра все еще далека от идеала, но мы будем прогрессировать с каждым матчем на ЧМ-2018. Остаются некоторые вещи, которые требуют хорошей корректировки. У нас все еще есть футболисты, которые впервые играют друг с другом.

Ключевое противостояние: Роналду – Рамос

Разуемеетя, противостояние португальской атаки и испанской защиты нельзя сводить лишь к дуэли двух звезд мадридского Реала. Однако, очень интересно будет посмотреть, кто из двух идолов мадридской публики за все годы совместной карьеры изучил своего партнера по команде лучше: способен ли будет Серхио нейтрализовать Роналду именно в этом сверхважном со всех точек зрения матче, и сможет ли, наконец, Криштиану, пробить крепкую оборону "фурии рохи"?

Криштиану Роналду

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Мощная атака "красной фурии" против "престарелой защиты" португальцев

Испания является одной из наиболее эффективных сборных европейского континента в плане атакующих действий. Это и не удивительно, когда в распоряжении главного тренера есть Иньеста, Коке, Иско, Давид Силва, Диего Коста и другие. Звездным атакующим игрокам испанской сборной будут противостоять защитники, пик карьеры которых уже давно позади. Речь идет о Пепе, Бруну Алвеше и Жозе Фонте, суммарный возраст которых составляет невероятные 105 лет! Да, за плечами у каждого из этого трио есть немалый опыт, но вопрос в том, способны ли они будут на равных бороться с по-настоящему классными и существенно более молодыми испанскими визави.

Противостояние двух последних чемпионов Европы

Помимо всего прочего, поединок Португалии с Испанией будет противостоянием двух последних чемпионов Европы, ведь "красная фурия" была на "европейском троне" в 2012-м, а Роналду и Ко торжествовали на французском Евро двухлетней давности. Очень интересно будет посмотреть на то, кто окажется сильнее в этот раз.

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История взаимоотношений

Сборные Португалии и Испании проводили своеобразное "пиренейское дерби" 36 раз за всю историю. Однако, следует отметить, что 28 из них были товарищескими. Статистика перед очередной очной встречей на стороне "фурии рохи" – 17 побед, 13 ничьих и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей – 74-41. Последнее противостояние Португалии и Испании произошло почти 6 лет назад, когда команды сошлись в полуфинале Евро-2012 в Донецке. Тогда основное время не выявило победителя, а в серии пенальти сильнее были будущие чемпионы Европы – испанцы (4:2).

Кадровая ситуация перед игрой

Португальцы подходят к матче с Испанией в сильнейшем составе. "Фурия роха" пока не может рассчитывать на Дани Карвахаля, но защитник мадридского Реала по прогнозам врачей будет готов выйти на футбольное поле до конца группового турнира.

Слова

Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании:

Если бы я не был уверен в том, что мы можем достичь чего-то большого - меня бы здесь не было. Я хочу сказать людям: они могут нам доверять, потому что мы им доверяем. Мы собираемся продемонстрировать всю силу сборной Испании.

Жоао Мариу, полузащитник сборной Португалии:

Матч против испанцев будет очень важным для сборной Португалии. Мы знаем, что Испания хорошо владеет мячом, у них много хороших игроков, которые могут доставить много проблем в обороне. Я это учитываю, однако сборная Португалии также обладает хорошими игроками и способна противостоять не только команде Испании, но и любому сопернику.

Ориентировочные составы

Португалия: Руй Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Уильям Карвалью, Жоао Мариу, Бернардо Силва, Жоао Моутинью – Роналду, Андре Силва

Испания: Де Хеа – Аспиликуэта, Пике, Рамос, Альба – Бускетс – Коке, Иньеста – Давид Силва, Иско – Коста

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Артур Киселевский, Футбол 24