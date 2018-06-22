Лопетеги в слезах на презентации в Реале: Вчера был самый печальный день после смерти матери

Новый главный тренер Реала Лопетеги дал свою первую пресс-конференцию в новом качестве. Накануне наставника уволили из сборной Испании перед стартом ЧМ-2018.

Сегодня, 14 июня, Лопетеги подписал с Реалом контракт до 2021 года. Главный тренер, которого уволили из сборной Испании из-за сообщения о договоренности с мадридским клубом, рассказал, как пережил эти дни. Экс-наставник Порту и Реала Б в один момент не сдержал слез, хотя в начале своей речи выразил желание не расчувствоваться.

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"Это день больших эмоций, но постараюсь не растрогаться, а сказать то, что хочу. Во-первых, я очень благодарен президенту и Реала за доверие и ответственность, которую беру на себя с большой гордостью и силой. Мы будем биться за то, чтобы быть на уровне истории этого клуба, и даже улучшить ее. Несомненно, нас ждет тяжелый труд.

Как только вошел на территорию клуба, я почувствовал ту силу, которая сопровождает Реал Мадрид. Мне понадобится эта сила и энергия как тренеру, потому что здесь это необходимо. Я использую это в управлении великими игроками, которые играют здесь. Вместе мы реализуем наши цели, а это – выигрывать все возможное.

Спасибо всем. Я чувствую себя частью семьи Реала. Вчера я пережил, пожалуй, самый печальный день в своей жизни после смерти матери (слезы на лице, аплодисменты присутствующих, – прим. "Футбол 24"). Однако сегодня наступил самый счастливый день моей жизни.

Я бы хотел, чтобы президент Федерации футбола Испании поступил иначе. Рубиалес был первым, кто узнал об этом, когда было что сказать. Сначала игроки и все остальные прекрасно приняли это и даже поздравляли меня. Поздравление появилось и на странице Федерации. Однако на следующий день в течение нескольких часов все изменилось. Не знаю, что произошло. Как и каждый испанец, я буду смотреть матчи сборной и горячо болеть за нее. Я уверен, что Испания привезет кубок мира домой.

Мы хотели завершить это дело еще до Мундиаля, чтобы не задевать команду. Я верен своим обязанностям и научился этому в Реале. Я приходил сюда в 18 лет в Кастилью вместе с братом. Мы не знали, куда нас доведет это путешествие. Лояльность значит говорить правду. Я все делал хорошо, профессионально и честно. Скрывать договоренность было бы неправильно. Дейстовал бы Рубиалес бы иначе, если бы это был не Реал? Хороший вопрос. Как бы там ни было, завтра мы начинаем работу над трансферами с Флорентино и Хосе Анхелем", – признался Лопетеги.